В Украине отмечают День памяти и примирения

Дата приурочена к годовщине капитуляции нацистской Германии 8 мая 1945 года. Именно это событие принято рассматривать как символ победы над нацизмом.

Следует отметить, что для Украины это относительно новый праздник. Верховная Рада Украины установила 8 мая Днем памяти и примирения в честь всех жертв Второй мировой войны только в 2015 году.

При этом было принято решение отныне отмечать 9 мая как День победы над нацизмом во Второй мировой войне вместо установленного с советских времен Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Ведь, как известно, термин "Великая Отечественная Война" использовали в бывшем СССР, чтобы подчеркнуть, что в войне 1941-1945 годов граждане защищали Советский Союз как общее Отечество.

Закон определил, что уважительное отношение к памяти о победе над нацизмом во Второй мировой войне, ветеранах войны, украинском освободительном движении и жертвах нацизма является священным долгом государства и граждан Украины.

В то же время при почтении памяти павших в годы Второй мировой войны, по словам председателя Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича, отменяется использование советской символики.

Отныне символом памяти является красный мак.

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Отметим, США и большинство стран Европейского Союза отмечают День Победы во Второй мировой войне именно 8 мая. Официальное название праздника - "День победы в Европе" (Victory in Europe Day). Кроме того, с 2005 года в ряде стран 8 мая отмечается провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН День памяти и примирения, посвященный памяти жертв Второй мировой войны.