В Николаеве по делу об ограблении "ювелирки" на более 1 миллиона гривень задержали полицейских

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области, оперуполномоченные Управления уголовной полиции совместно с сотрудниками службы внутренней безопасности провели комплекс мероприятий по установлению лиц грабителей ювелирного салона в центре Николаева в марте этого года и сегодня ночью задержали трех подозреваемых, двое из которых, 1991 и 1985 г.р., оказались действующими сотрудниками полиции охраны.

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"Правоохранителями было установлено, что сообщники договорились о реализации награбленного на территории соседнего региона. Преступники тщательно подготовились, взяв с собой более 200 наименований ювелирных изделий, весы и оружие, но полицейские задержали нападавших при их попытке уехать рейсовым автобусом с территории автовокзала", - сообщили в полиции.

Получив разрешение суда, полицейские провели обыски по местам жительства задержанных, в ходе которых обнаружили оружие, которое, по предварительным данным, было использовано во время совершения разбойного нападения. Изъятое направлено на экспертизы.

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Продолжается расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.4 ст.187 Уголовного кодекса Украины «Разбой», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об избрании мер пресечения в отношении подозреваемых.