Спецназ КОРД принял на вооружение специализированный бронеавтомобиль Варта (фото)

На площадке были представлены 3 специализированных бронированных автомобиля (СБА) для перевозки личного состава "ВАРТА", передает Цензор.Нет. СБА "ВАРТА" произведены в Украине, производитель - Конструкторско-производственное предприятие "Украинская бронетехника". Автомобиль относится к классу MRAP (англ. mine resistant ambush protected - защищенный от подрыва и атак из засад) - колесные бронемашины с усиленной противоминной защитой. Машина данного типа обладает большим дорожным просветом, V-образным днищем, позволяющим эффективно рассеивать энергию взрыва и хорошо противостоящим осколкам, броневой защитой защищающей от стрелкового оружия, шасси, позволяющим под огневым воздействием противника уверенно вывезти личный состав в безопасное место.

Машины типа MRAP применяются при перемещениях личного состава по территориям, на которых действуют различные бандформирования, для перевозки VIP-пассажиров в условиях повышенной террористической опасности, для снабжения удалённых опорных пунктов и гарнизонов и в других подобных случаях. В США машины такого типа как OshcoshL-ATV (Оборонный заказ США 54599 машин), MaxxPro (Оборонный заказ США 9000 автомобилей) уверенно заменяют устаревшие Humvee без противоминной защиты.

В СБА "ВАРТА" используется специальное шасси,доработанное для эксплуатации в условиях жесткого бездорожья.Шасси 4х4, с усиленной подвеской, дополнительным пакетом рессор, амортизаторов и централизованной системой подкачки шин.

СБА "ВАРТА" разгоняется по шоссе до скорости 110 км/час. При этом запас хода по шоссе составляет до 1200 км.

Для уверенной эксплуатации на бездорожье, машина имеет внушительные углы свесов - передний 37 градусов и задний 28 градусов. Угол крена составляет 24 градуса. Во взаимодействии с мощным турбодизелем и специализированной трансмиссией с понижающим рядом, данный пакет внедорожных возможностей позволяет уверенно чувствовать себя на всех элементах учебной танковой трассы. Что и было подтверждено во время ведомственных испытаний, которое проводилось Министерством обороны Украины совместно с Министерством внутренних дел, Пограничной службой Украины, Национальной Гвардией Украины в январе-апреле текущего года.

Бронекапсула СБА "ВАРТА" построена по V-образной формуле для увеличения противоминной стойкости. Для надежной защиты экипажа и десанта СБА "ВАРТА" в бронекапсуле использовалась броня 560 плотности производства шведской фирмы ARMOX. Бронированная капсула соответствует классу защиты ПЗСА-5 в соответствии с ДСТУ-3975-2000.