Тимошенко видит, как зернотрейдеры давят на крестьян

В Украине 10 областей преодолели миллионный рубеж по сбору урожая зерновых.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.

«На сегодняшний день уже собранно 23,4 млн. тонн, что составляет немного больше 50% собранного урожая. Это очень оптимистические цифры. Кроме того, у нас уже 10 областей является областями-миллионщиками – именно эти, которые преодолели рубеж в 1 млн. тонн собранных зерновых. Именно сегодня преодолевают этот рубеж Луганская и Черкасская области, и мы будем надеяться, что они сделают это успешно», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер подчеркнула, что правительство ожидает получить урожай зерновых на уровне прогноза, несмотря на ненастье, которое прошло по Украине.

В то же время, Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула необходимость принятия изменений в бюджет, чтобы срочно наполнить бюджет Аграрного фонда Украины. «Мы предусматривали там больше миллиарда денег, потому что сегодня наблюдается тенденция к падению закупочных цен на зерновые, что недопустимо. Сегодня есть некоторые регионы, где благодаря халатной работе местных органов власти и допуску монопольных трейдеров, которые сегодня давят на аграриев, закупочные цены опускаются уже до 800-900 гривень», - отметила глава правительства.

«Если мы в четверг примем изменения и дополнения в бюджет вместе с изменениями и дополнениями по стихийному бедствию, мы сможем аграриям отдать сразу 1 миллиард 118 млн. грн., и это значит, что мы мгновенно поднимем закупочные цены через аграрный фонд и прекратим диктат зернотрейдеров, которые сегодня практически уничтожают экономику аграрных хозяйств», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.