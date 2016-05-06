Тука задал три вопроса "сторонникам Великой китайской стены" с оккупированным Донбассом

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Туки, Украина перечислила на територию оккупированного Донбасса более 30 миллиардов гривень, и есть вопрос в том, кто выиграет от того, что на эти средства будут покупаться не украинские товары, а товары страны-агрессора.

"Возможно, для вас является тайной, но во многих случаях атаки орков на крупные предприятия с целью захвата отбивали сами работники этих предприятий, которые получают заработную плату из Украины (платя все налоги в наш бюджет, в том числе - военный сбор в Пенсионный фонд)", - добавил он, задавшись вопросом, будут ли эти тысячи работников отстаивать эти предприятия, если Украина остановит им выплаты.

Читайте такжеТука допускает возобновление торговли с неподконтрольными Украине территориями Донбасса

Заместитель министра отметил, что только в "Укрзализныце" на территории оккупированной части Донетчины и Луганщины работает более 20 тысяч сотрудников.

"Вопрос: куда подадутся эти люди в случае потери работы? Какое количество из них от безысходности пойдет в "народную милицию"? Какова вероятность того, что вчерашний машинист, охраняющий блокпост, сдуру не пальнет в нашего бойца? Очень прошу, прежде, чем вопить "Тука - предатель", подумать и предоставить грамотный ответ", - написал он.