Студенты харьковского юридического университета в балаклавах и с пистолетом напали на парня с девушкой

Как сообщает "Городской дозор Харькова", правоохранителям поступило заявление от 21-летней девушки о том, что ночью она вместе с 24-летним знакомым находилась во дворе многоэтажного дома. К ним подошли трое неизвестных в балаклавах. Под угрозой применения оружия они завладели мобильным телефоном и скрылись.

"Проведя оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники полиции вышли на след злоумышленников - двух 20-летних и 21-летнего парней, - рассказал заместитель начальника Московского ОП Анатолий Козар. - В ходе проведенных обысков в общежитии по месту их проживания были изъяты вещественные доказательства - маски и пневматический пистолет. Также неподалеку от общежития, в месте, указанном одним из подозреваемых, был обнаружен спрятанный между трубами отопления мобильный телефон".

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По данным полиции, злоумышленниками оказались студенты Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого.

Досудебное расследование по уголовному производству, которое было открыто по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, продолжаются. Подозреваемым сообщено о подозрении в совершении данного преступления.

Как сообщал УНИАН, во львовской пиццерии у преподавателя университета украли барсетку с валютой на 300 тысяч гривень.