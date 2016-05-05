В Бабьем Яру сожгли флаг Израиля - КГГА

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«Группа молодчиков, как зафиксировали камеры видеонаблюдения, в Бабьем Яру возле памятника «Менора» сожгла флаг Государства Израиль. Произошло это в национальный день памяти и скорби еврейского народа, когда евреи всего мира вспоминают 6 миллионов жертв нацизма, уничтоженных фашистами во время Второй мировой войны», - отметил Кличко.

По его словам, недопустимо, чтобы над памятью жертв издевались.

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«Да и еще в месте, которое знают в мире как один из символов страшного преступления фашизма в Бабьем Яру, где истребили десятки тысяч людей разных национальностей, большинство из которых были евреями», - отметил мэр столицы.

Кличко подчеркнул, что память о жертвах надо уважать, чтобы подобных трагедий человечества больше не повторилось.

Он также сообщил о намерении киевской власти создать в Бабьем Яру Мемориал памяти жертв Холокоста.

5 мая отмечается День памяти катастрофы и героизма евреев.

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