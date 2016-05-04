Более 60% взрослых украинцев пользуются Интернетом - опрос

В Украине более 60% взрослого населения пользуются Интернетом.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах социологического исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

«По состоянию на начало года 62% взрослого населения Украины пользуются Интернетом. Доля пользователей Интернетом среди людей в возрасте 18-39 лет в Украине достигла 91%. Старший возраст и проживание в сельской местности значительно уменьшают вероятность пользования Интернетом», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в феврале 2016 года 61,6% взрослого населения Украины пользовались Интернетом. Темп прироста в течение февраля 2015-го - февраля 2016 года составил 8%.

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Также, согласно данным опроса, пользование Интернетом существенно варьируется в зависимости от области проживания. Больше всего домохозяйств с домашним подключением наблюдается в Киеве (78%), в то время как в Кировоградской области таких почти в 2,5 раза меньше.

КМИС в течение февраля 2016 года провел всеукраинское исследование по использованию Интернета взрослым населением Украины. Исследование было проведено методом личного интервью по месту жительства. Всего было опрошено 2020 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме Крыма и неподконтрольных Украины территорий) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает: 3.3% для показателей, близких к 50%; 2,8% - для показателей, близких к 25%; 2,0% - для показателей, близких к 10%; 1,4% - для показателей близких к 5%.