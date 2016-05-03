В Италии суд оправдал украинца, укравшего еду из нужды

Судьи отменили приговор в отношении Романа Острякова, который украл сыр и сосиски на сумму 4 евро из супермаркета, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По мнению суда, Остряков украл еду "перед лицом немедленной и неотвратимой нужды в пропитании". Следовательно, это не было преступлением.

"Не подлежит наказанию тот, кто, будучи движимым нуждой, крадет маленькое количество еды, чтобы удовлетворить жизненно важную потребность в пропитании", - постановил суд.

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Инцидент произошел в Генуе в 2011 году. Другой покупатель уведомил охранников супермаркета, что Остряков пытался выйти из магазина с сыром и сосисками в кармане, оплатив только хлебные палочки.

В 2015 году Острякова признали виновным в краже и приговорили к шести месяцам тюрьмы и штрафу в 100 евро, однако его защита обжаловала приговор, поскольку бездомного поймали с поличным еще до того, как он покинул магазин.