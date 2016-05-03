В День свободы прессы Генсек ООН призвал правительства содействовать свободным СМИ

Об этом говорится в послании Пан Ги Муна по случаю Всемирного дня свободы прессы, который отмечается сегодня. Текст обращения размещен на сайте ООН.

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«Я очень обеспокоен ужесточением требований для работников средств массовой информации во многих странах. В этот Всемирный день свободы прессы я настоятельно призываю все правительства, политиков, бизнес и граждан способствовать и защищать независимые, свободные средства массовой информации. Без этого фундаментального права люди являются менее свободными и менее сильными», - сказал Пан Ги Мун.

Он отметил, что очень часто журналисты находятся под угрозой преследований при попытке найти нужную информацию. Многие из них сидят в тюрьмах после попыток расследования должностных преступлений или раскрытия острых социальных проблем.

Генсек ООН добавил, что свободные СМИ нужны не только для информирования граждан о различных целях правительств, но и для того, чтобы контролировать выполнение обязательств лидеров стран.

«Средства массовой информации – в том числе и новые интернет-СМИ – служат нашими глазами и ушами. Мы все получаем пользу от информации, которую они предоставляют», - отметил Пан Ги Мун.

Как сообщал УНИАН, по данным журналистской правозащитной организации «Репортеры без границ», уровень свободы СМИ в 2015 году резко упал.

Согласно исследованию, государственные органы усилили ограничения для работы журналистов в Турции, Польше, Таджикистане и Египте.

Независимые средства массовой информации также чаще, чем раньше, подвергаются давлению «религиозных идеологий» и «масштабных пропагандистских машин», отмечают в организации.

Украина оказалась в рейтинге свободы СМИ на 107-м месте среди 180 стран.

На 148-м месте - Россия, где правозащитники отметили «сложную ситуацию».

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Среди постсоветских стран наиболее свободно себя журналисты чувствуют в Эстонии - 14-е место в списке.

Среди стран, где свободу прессы уважают больше всего, «Репортеры без границ» назвали Финляндию, Нидерланды, Норвегию, Данию и Новую Зеландию.