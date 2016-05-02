Активисты не пустили в Одессу певицу Повалий, якобы прибывшую для выступления на Куликовом поле

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил «Автомайдан Одесса».

«Автомайданы заблокировали аэропорт!! В аэропорту встретили Таисию Повалий и ее мужа Лихуту… Тоже цветочки привезли возложить!!??», - сказано в сообщении.

Отмечается, что депутаты Верховной Рады от «Оппозиционного блока» отбыли из международного аэропорта «Одесса» и «прихватили с собой Таю и Лихуту".

"Не получилось выступить на Куликовом поле», - подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня в аэропорту «Одесса» проукраинские активисты заблокировали прибывших в город депутатов Верховной Рады от «Оппозиционного блока». Через несколько часов депутаты Юрий Бойко, Вадим Новинский и Евгений Бакулин вылетели из Одессы.

Ранее одесский «Правый сектор» заявил, что появление на Куликовом поле депутатов от «Оппозиционного блока» будет расцениваться «исключительно как провокация». По данным «Правого сектора», на Куликовом поле должна состояться пиар-акция представителей «Оппозиционного блока».

Cегодня на Куликовом поле запланированы массовые акции в связи со 2-й годовщиной трагических событий, во время которых погибли 48 человек.

Безопасность в Одессе обеспечивают свыше 3 тыс. правоохранителей. На усиленный режим работы перешли спасатели, медики, СБУ, полиция и пограничники.

2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Большинство людей погибли в Доме профсоюзов на Куликовом поле, где начался пожар.