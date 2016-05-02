В Одессе на Куликовом поле задержали еще четырех человек

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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В отделе напомнили, что ранее на Куликовом поле задержали пьяного мужчину, который, пытаясь пройти через металлоискатель-рамку, бросался в драку с полицейскими.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Куликовом поле запланировано массовые акции в связи с 2-й годовщиной трагических событий, во время которых погибли 48 человек.

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Безопасность в Одессе обеспечивают более 3 тыс. правоохранителей. На усиленный режим работы перешли спасатели, медики, СБУ, полиция и пограничники.