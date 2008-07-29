Савик Шустер и его команда уходят с Интера

Как стало известно «Телекритике»из собственных источников, которые пожелали остаться неназванными, 28-29 июля часть сотрудников компании «Пират Продакшн» подали или намереваются подать заявления об увольнениии по собственному желанию. Речь идет о людях, которые работают над программой «Свобода Савика Шустера».

В частности, увольнение редакторской группы продакшна подтвердил шеф-редактор «Свободы» Владимир Долин, который также сообщил, что намерен подать заявление об увольнении после отпуска. «Я работаю с Савиком Шустером уже 14 лет. Начинал еще в российском бюро «Радио Свобода», потом на НТВ, на ICTV, «Интере», и буду работать дальше», - сказал он.

Причиной увольнения коллег Владимир Долин назвал то, что программа «Свобода» будет производиться отныне другим продакшном. Со своей стороны он выразил надежду, что эти люди продолжат работать в продакшн-компании «Савик Шустер Студиос», которую учредил Савик Шустер. Господин Долин на вопрос относительно структуры собственности нового продакшна ответил «не знаю», но отметил, что, кроме инвестиций самого Савика Шустера, там есть инвестиции третьей стороны, их он охарактеризировал как достаточно «большие». По информации других источников «ТК», партнерами Савика Шустера в этом проекте является телекомпания «Поверхность-ТВ» и пакистанский бизнесмен, который работает на украинском рынке. Сейчас, по словам Владимира Долина, строится производственная база для продакшна.

Савик Шустер, к которому «ТК» обратилась с вопросами относительно увольнения коллектива «Пират Продакшн», отказался от комментариев, сославшись на пребывание за рубежом. Как сообщают источники, свое заявление об увольнении Савик зарегистрировал еще на прошлой неделе.

В новом сезоне «Савик Шустер Студиос» будет производить большое общественно-политическое ток-шоу с Савиком Шустером, а также линейку других продуктов. «Мы только в самом начале пути. У нас есть понимание того, что мы будем производить общественно-политическое ток-шоу как основной продукт. Также есть понимание того, что линейки продуктов должны будут появиться, а что это будет – я пока еще сказать не могу, потому что это зависит от условий рынка», - сказал господин Долин. Информацию «ТК» о том, что заказчиком этих продуктов будет телеканал «Украина», Владимир Долин не подтвердил и не опроверг, отметив, что переговоры ведутся со многими каналами. Также господин Долин не исключает того, что упомянутые линейки могут выходить на разных каналах, еще раз отметив то, что ни с одним каналом не только не подписан контракт, но и не завершены переговоры.

В пресс-службе телеканала «Интер» пока отказываются комментировать эту информацию.