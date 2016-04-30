Порошенко поздравил украинцев с праздником Пасхи (видео)

"Иисус перед распятием лишь казался слабым против гонителей, но на самом деле он был сильным верой и непобедимый духом. Он был правдой, а потому, одолев смерть, победил зло, – сказал глава государства.

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"Два года назад Украина была слабой и истощенной. Но теперь и она как будто воскресает. И как победная поступь веры Христовой началась после его воскресения, так и уверенное продвижение Украины в будущее разворачивается на наших с вами глазах", - отметил президент.

"Вспоминаем всех, кто погиб в результате российской агрессии. Также мы с благодарностью молимся за каждого, кто хранил наш покой в пасхальную ночь и кто в этот праздничный день стоит на страже мира", - добавил Порошенко.