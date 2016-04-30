В Одессе на Куликовом поле силовики провели показательное построение (фото, видео)

В Одессе на Куликовом поле сегодня прошел инструктаж подразделений силовых структур, задействованных к охране общественного порядка во время майских мероприятий.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, на Куликовом поле состоялся объединенный инструктаж строевых подразделений полиции, Национальной гвардии Украины и других силовых структур. Охранять правопорядок в Одессе будут более 3 тыс. правоохранителей, привлечены свыше 30 единиц специальной автотехники.

Начальник регионального главка Нацполиции Гиорги Лорткипанидзе лично провел строевой смотр личного состава, заступающего на охрану общественного порядка на территории областного центра в системе единой дислокации.

Лорткипанидзе отметил, что усилия всех без исключения органов и подразделений внутренних дел области должны быть направлены на обеспечение охраны общественного порядка во время проведения майских мероприятий.

«Прошу во время несения службы быть бдительными и добросовестно выполнять свои служебные обязанности, поскольку только от нашей работы зависит обеспечение неприкосновенности здоровья и жизни горожан и гостей нашего города. Только совместными и согласованными действиями мы сможем предупредить правонарушения, избежать дестабилизации обстановки и обеспечить безопасность граждан, - отметил Лорткипанидзе.

Он подчеркнул, что 2 мая с целью обеспечения безопасности вход на Куликово поле будет возможен только через металлоискатели (рамки).

По завершению смотра и докладов командиров подразделений о готовности личного состава к выполнению поставленных перед ними задач, правоохранители под звуки марша военного оркестра торжественно прошагали к местам несения службы.

«Совместно с правоохранителями региона на страже правопорядка будут стоять 500 сотрудников Национальной гвардии Украины, около 1 тыс. сотрудников батальонов полиции особого назначения из других областей, а также члены общественных формирований. Полицейские будут нести службу по охране общественного порядка во всех районах города», - отметили в отделе.

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Как сообщал УНИАН, в Одесской области СБУ совместно с пограничниками на время майских праздников усилят контроль госграницы с Молдовой и Приднестровьем.

С 30 апреля по 10 мая весь личный состав полиции Одесского гарнизона переведен на усиленный режим работы.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где были застрелены несколько человек. Затем проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов, в котором также погибли люди.