Суд в Одессе продлил арест 5 фигурантам "дела 2 мая"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе суда, на судебном заседании на обсуждение был поставлен вопрос о целесообразности продления срока содержания под стражей обвиняемым Сергею Долженкову, Евгению Мефедову, Максиму Сакауову, Сергею Корчинскому и Владиславу Романюку.

«29 апреля суд огласил определение, согласно которому продлил срок содержания под стражей Долженкову, Сакауову, Корчинскому и Романюку до 60 дней, а именно – до 28 июня», - отметили в пресс-службе. Мефедову срок содержания под стражей продлен до 29 мая.

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После этого судебное заседание было отложено в связи с неявкой одного из обвиняемых.

Следующее судебное заседание назначено на 12 мая.

Справка УНИАН. 2 мая 2014 года в Одессе в результате массовых беспорядков с участием пророссийских и проукраинских активистов погибло 48 человек, пострадали около 300. Начались столкновения в центре города, где было застрелено несколько проукраинских активистов. После этого проукраинские активисты пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок пророссийски настроенных граждан. Палатки загорелись, также начался пожар в Доме профсоюзов, из-за которого и погибло большинство людей.

В настоящее время в Малиновском райсуде Одессы рассматриваются эпизоды производства о массовых беспорядках, имевших место в центре города.

На скамье подсудимых – 20 обвиняемых, из которых пятеро содержатся под стражей (в том числе двое россиян), у остальных – другие меры.

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