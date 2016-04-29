СБУ выявила 22 боевика, которые получали украинские пенсии

Как сообщили УНИАН в пресс-центр СБУ, среди тех, кто незаконно получал пенсии, семеро участников террористической группировки "казачий полк имени Платова".

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О незаконном получении выплат боевиками стало известно в ходе расследования уголовного производства по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации).

По материалам СБУ, в соответствии со ст. 49 Закона Украины «Об общеобязательном пенсионном страховании», Главным управлением Пенсионного фонда Украины в Луганской области боевикам приостановлены пенсионные выплаты.

Как сообщал УНИАН, по оценкам Службы безопасности, 30-40% переселенцев получают социальные выплаты незаконно, поскольку получают деньги в Украине, а проживают на территории так называемых «ЛНР/ДНР».