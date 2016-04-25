На Луганщине задержали женщину-боевика, "охранявшую" железнодорожную станцию

Как сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области, досудебным расследованием установлено, что в сентябре 2014 года жительница города Брянка вошла в состав структурного подразделения незаконного вооруженного формирования и принимала участие в его деятельности.

Так, имея при себе автоматическое огнестрельное оружие и спецсредства, указанная гражданка осуществляла охрану железнодорожного вокзала города Алмазная Луганской области, а также не раз дежурила на блокпостах на территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированием.

Читайте такжеВ Мариуполе жена боевика "ДНР" продавала наркотики в продуктовом магазине

Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание незаконных вооруженных формирований), она взята под стражу.

Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные действия.

Санкция ч. 2 ст. 260 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.