На Луганщине задержали женщину-боевика, "охранявшую" железнодорожную станцию
В Луганской области вчера, 24 апреля, правоохранители задержали активистку незаконного вооруженного формирования, действующего на территории региона.
Как сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области, досудебным расследованием установлено, что в сентябре 2014 года жительница города Брянка вошла в состав структурного подразделения незаконного вооруженного формирования и принимала участие в его деятельности.
Так, имея при себе автоматическое огнестрельное оружие и спецсредства, указанная гражданка осуществляла охрану железнодорожного вокзала города Алмазная Луганской области, а также не раз дежурила на блокпостах на территории, подконтрольной незаконным вооруженным формированием.
Читайте такжеВ Мариуполе жена боевика "ДНР" продавала наркотики в продуктовом магазине
Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины (создание незаконных вооруженных формирований), она взята под стражу.
Досудебное расследование продолжается, проводятся неотложные следственные действия.
Санкция ч. 2 ст. 260 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.