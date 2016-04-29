В среду, 27 апреля, Национальный Демократический Институт Международных Отношений (НДИ) провел медийный марафон «Почему гендерное равенство важно для Украины?», к участию в котором привлек политиков, дипломатов, государственных служащих, представителей СМИ и лидеров общественного мнения, среди которых Посол Канады в Украине Роман Ващук, координатор программ технической помощи посольства США Джоан Вагнер, временный поверенный в делах Посольства Швециив УкраинеДавид Эмтестам , общественные активисты Ольга Айвазовская, Александр Солонтай, Виктория Подгорная, Наталья Карбовская, Мария Берлинская, Андрей Круглашов.

В рамках медийного марафона участники имели возможность пройти инновационный тест, который позволяет не только узнать о сознательных мыслях и суждениях, но и понять подсознательное отношение к гендерным ролям и таким вопросам, как, например, кому из родителей идти в декретный отпуск, быть кормильцем в семье, строить карьеру, или, возможно, успешно совмещать все эти роли.

Медийный марафон был организован с целью повышения уровня осведомленности общества о преимуществах гендерного равенства и содействия общественной дискуссии относительно разрушительного влияния гендерных стереотипов и сексизма.

Директор НИИ в Украине Мэри О'Хейген отметила, что этот марафон является частью более широкой программы Института, направленной на содействие демократическому развитию Украины. “Равенство мужчин и женщин является ключевой ценностью в Европейском Союзе – поэтому это важная часть реализации европейских стремлений Украины”, - подчеркнула она.

Посол Канады в Украине Роман Ващук после того, как сам прошел тест, отметил: «Как по мне, образовательный уровень украинских женщин, их данные для успеха есть. Речь идет о том, чтобы дать какие-то сигналы, что в политике или в управленческих структурах, их ждут. Ибо это позволяет обществу полностью использовать потенциал 50% своего населения”.

Временный поверенный в делах Посольства Швеции в Украине Давид Эмтестам высказал мнение, что тестирование является вызовом для тех представлений и стереотипов, которые мы имеем, потому что позволяет сначала понять, какие они есть, а потом уже с ними бороться. «Думаю, этот тест является очень полезным», - добавил дипломат.

Джоан Вагнер, координатор программ технической помощи посольства США, считает это инновационное тестирование интересным инструментом, который поможет выявить и преодолеть предубеждения, которые мы имеем с самого детства.

К дискуссии на тему «Преодоление сексизма и негативных гендерных стереотипов в СМИ» в рамках медиа-марафона присоединились известные журналисты Ольга Герасимьюк, Лариса Денисенко, Юрий Макаров и Ирина Славинская.«Не надо быть особым журналистом, чтобы не допускать дискриминационных, расистских или сексистских высказываний. Соблюдение гендерного равенства - уже входит в стандарты журналистики, которые в принципе исключают дискриминационные высказывания», - подчеркнула модератор дискуссии Ирина Славинская.

Присоединиться к общественно важной инициативе и определиться с собственными гендерными стереотипами может каждый желающий на сайте http://50vidsotkiv.org.ua/ и http://povaha.org.ua/.