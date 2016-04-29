Москаль заявил о полной декоммунизации Закарпатья

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Все Ленины, Дзержинские, Кировы, Комсомольские, Октябрьские выброшены на свалку истории. Вместо них появились улицы не только Джона Леннона или Энди Уорхола. Область стала единственной в Украине, в которой "декоммунизированные" улицы переименованы в честь всех погибших на Донбассе героев. Такова была моя принципиальная позиция", - рассказал Москаль.

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В то же время председатель Закарпатской ОГА отметил, что есть масса людей, которые протестуют против этого.

В качестве примера Москаль привел два населенных пункта - поселок Великий Березный и село Клячаново. По его словам, в обоих населенных пунктах жители выступили против переименования улиц в честь их погибших в АТО земляков.

По его словам, такие примеры показывают, как глубоко въелась коммунистическая пропаганда в сознание закарпатцев, и насколько они далеки от того, что происходит на Донбассе.