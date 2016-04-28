СБУ пресекла деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 100 миллионов гривень

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, организаторы обслуживали почти 500 предприятий.

Дельцы предоставляли клиентам услуги по минимизации налоговых платежей, фиктивному формированию НДС и обналичиванию средств через бестоварные операции.

Во время нескольких обысков в офисах центра и в местах проживания организаторов сотрудники спецслужбы изъяли более 100 печатей фиктивных фирм, компьютеры с установленными системами "клиент-банк", "черную бухгалтерию", доказывающую осуществление финансовых сделок. У злоумышленников также выявлены реестры выдачи наличных и формирования искусственных налоговых платежей клиентам.

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По решению суда наложен арест на 4,5 млн грн на счетах фиктивных фирм, проверка нескольких десятков счетов, задействованных в работе конвертцентра, продолжается.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники СБУ установили организаторов центра, продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения их к ответственности.