Двух украинцев освободили из плена в Нигерии

Освобождены члены экипажа захваченного в Нигерии судна “Геркулес”, в том числе и двое украинцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию, полученную от Посольства Украины в Федеральной Республике Нигерия, захваченные в плен 24 июля с.г. члены экипажа судна “Геркулес”, в том числе и двое граждан Украины, освобождены.

Сейчас выясняются детали освобождения.

По информации посольства, после опроса освобожденных заложников сотрудниками Государственной службы безопасности Нигерии, консульскому работнику украинского дипломатического учреждения будет предоставлена возможность общения с соотечественниками с целью определения их дальнейшей судьбы – возвращения в Украину или продолжения работы в Нигерии по контракту.

Посольство Украины в Нигерии продолжает выяснять подробности упомянутого инцидента.

Как сообщал УНИАН, во второй половине дня 24 июля в открытом море возле Бони Айленд, штат Риверз, Нигерия, произошло нападение на судно “Геркулес”, которое обслуживало нефтяные платформы итальянской компании “Saipem”.

Утром, 25 июля, судно и 7 членов экипажа были освобождены. Остальных 5 моряков похитители вывезли в неизвестном направлении. Среди них - двое граждан Украины.