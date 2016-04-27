СБУ разоблачила крупную сеть торговцев оружием

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, правоохранители провели обыски в частных помещениях злоумышленников в Киевской, Черниговской областях и столице.

"Во время них сотрудники Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью изъяли более 40 пистолетов, автоматов, карабинов, гранатометов, большое количество патронов разного калибра, гранаты, выстрелы к гранатометов и тому подобное", - говорится в сообщении.

Также, по данным СБУ, в двух подпольных мастерских, обустроенных в частном доме и гараже в Киеве и Чернигове, обнаружено оборудование для изготовления и переоснащение оружия. У торговцев изъято также значительную сумму денег в разных валютах, отмечается в сообщении.

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Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленники реализовывали оружие и боеприпасы в криминальных кругах по всей территории Украины.

Главным следственным управлением СБУ открыто уголовное производство. Четырем участникам группировки объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 и 263-1 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.