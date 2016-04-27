СБУ разоблачила крупную сеть торговцев оружием

15:51, 27 апреля 2016
Общество
751

Сотрудники СБУ пресекли деятельность межрегиональной группировки торговцев оружием и боеприпасами, участники которого наладили подпольное изготовление и переоснащение средств поражения.

Зловмисники реалізовували зброю та боєприпаси у кримінальних колах по всій території України / Фото sbu.gov.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, правоохранители провели обыски в частных помещениях злоумышленников в Киевской, Черниговской областях и столице.

"Во время них сотрудники Главного управления СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью изъяли более 40 пистолетов, автоматов, карабинов, гранатометов, большое количество патронов разного калибра, гранаты, выстрелы к гранатометов и тому подобное", - говорится в сообщении.

Фото sbu.gov.ua

Также, по данным СБУ, в двух подпольных мастерских, обустроенных в частном доме и гараже в Киеве и Чернигове, обнаружено оборудование для изготовления и переоснащение оружия. У торговцев изъято также значительную сумму денег в разных валютах, отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ Днепропетровске патрульный полицейский пытался продать оружие и боеприпасы

Сотрудники спецслужбы установили, что злоумышленники реализовывали оружие и боеприпасы в криминальных кругах по всей территории Украины.

Главным следственным управлением СБУ открыто уголовное производство. Четырем участникам группировки объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 и 263-1 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

Фото sbu.gov.ua

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter