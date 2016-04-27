Индонезия отменила визы для украинцев

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Индонезии. Безвизовый режим въезда применяется к владельцам обычных, служебных и дипломатических паспортов.

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"Украинцы могут путешествовать в Индонезию без виз с целью туризма, посещения семьи, социальной целью, для осуществления обмена в области искусства и культуры, выполнения краткосрочных правительственных служебных обязанностей, проведения лекций и семинаров, посещения совещаний главных офисов или филиалов международных компаний в Индонезии, транзита в другие страны", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что безвизовый режим не применяется в отношении лиц, посещающих Индонезию с журналистской целью.