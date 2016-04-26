Институт рака: В наиболее пораженных от аварии на ЧАЭС областях уровень заболеваемости раком вдвое выше

Об этом свидетельствуют последние исследования ученых Национального института рака, сообщает Радио Свобода.

Врачи уточняют, что речь идет о Киевской, Черниговской, Винницкой, Ровенской, Житомирской и Волынской областях, в которых наблюдается втрое выше уровень заболевания раком щитовидной железы, особенно среди женщин.

В 2,5 два раза возросло количество больных раком почек среди мужчин в Винницкой и Черниговской областях.

«Уровень заболеваемости раком растет по всей территории Украины. Увеличение уровня заболеваемости раком - это мировая тенденция, тем не менее, мы наблюдаем значительное увеличение заболевания некоторыми формами рака, особенно в областях, относящихся к наиболее пораженным Чернобылем. В них рост заболеваемости раком - в разы выше», - отмечает директор Национального института рака Елена Колесник.

Читайте такжеТуск обещает "всестороннюю поддержку" Евросоюза в преодолении последствий катастрофы на ЧАЭС

Ежегодно онкологи регистрируют более 130 тысяч новых случаев заболевания раком среди взрослого населения страны, причем, количество женщин и мужчин, которым ежегодно ставят этот диагноз, существенно не отличается: 388 мужчин и 359 женщин на 100 тысяч населения в 2014 году.

По данным Института рака, больше всего сегодня в Украине от рака умирают в Запорожской, Кировоградской и Сумской областях.

«Государству нужно менять не только национальную систему лечения больных раком, а разрабатывать принципиально новую систему выявления заболевания на ранних стадиях. При выявлении заболевания на ранних стадиях полное выздоровление возможно достичь в 85-90%, поэтому во всем мире ежегодный скрининг населения на рак является является залогом раннего выявления болезни и высокого уровня выздоровления», - отмечает главный врач Национального института рака Андрей Безносенко.

Читайте такжеСегодня 30-я годовщина Чернобыльской катастрофы (фоторепортаж)

По данным исследования Национального института рака, мужчины больше в Украине умирают от рака дыхательных путей (трахеи, бронхов, легких), а женщины - от рака молочной железы.

В Национальном институте рака подсчитали, что с 2008 года разница между смертностью и заболеваемостью существенно не изменилась: половина больных с диагнозом рак - умирают (184 из 372 больных в 2014 году).

Читайте такжеПорошенко озвучил "прямые и косвенные" человеческие потери в результате Чернобыльской трагедии

Как известно, Чернобыльская катастрофа 26 апреля 1986 привела к массовому радиационному загрязнению территорий, из которых выселили около 200 тысяч человек. Зоны отчуждения были созданы на территории Киевской области в Украине, Гомельской и Могилевской областей Беларуси, а также Брянской области России.

Непосредственно от взрыва и при тушении пожара погиб 31 человек, более 200 были госпитализированы. В то же время точное количество людей, которые преждевременно умерли или потеряли здоровье в результате аварии, подсчитать невозможно.