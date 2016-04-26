В Житомире попрощались с погибшим в АТО бойцом

Как передает корреспондент УНИАН, прощание состоялось на площади Королева возле Житомирской облгосадминистрации.

Провести в последний путь бойца пришли родственники, собратья, представители власти и десятки неравнодушных жителей города. Гроб с погибшим они встретили на коленях.

Похоронят бойца завтра на Смолянском военном кладбище в Житомире.

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По данным Житомирской ОГА, Зализко было 34 года. Он был призван на военную службу около года назад. Через неделю его должны были демобилизовать. Боец погиб от руки диверсанта, столкнувшись с диверсионно-разведывательной группой. Служил Зализко в 54-й механизированной бригаде.

У бойца осталась жена и двое маленьких детей.

Из-за гибели военного в Житомире 25-26 апреля объявлены днями траура.