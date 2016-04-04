Фамилия мэра Одессы неоднократно всплывает в документах панамских оффшоров - расследование

Фирмы с Британских Виргинских островов, где городской голова выступает учредителем, контролируют немало бизнеса в Украине, пишет Следствие.Инфо.

"Земельные участки, строительство офисов и жилья, ремонт дорог за деньги бюджета – вот сфера интересов нынешнего рулевого Одессы. Хотя в его декларации в разделе «владение бизнесом» уже много лет стоит прочерк", - говорится в расследовании.

По данным журналистов, в самом дорогом в Одессе жилищно-офисном комплексе часть площадей принадлежит предприятию «Винные традиции», которое в свою очередь, имеет собственника – виргинскую компанию: учредителями этой виргинской компании является Андрей Иванчо и мэр Одессы – Геннадий Труханов.

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Как отмечается, виргинская компания называется Macon Assets Limited, а ее совладелец Андрей Иванчо – давний друг Геннадия Труханова. В 90-х они вместе основали охранную фирму «Капитан». Иванчо был помощником у будущего одесского мэра, еще когда тот был народным депутатом. А сегодня вместе с дочкой Труханова Екатериной Андрей Иванчо руководит фирмой «Скво», которая возводила этот комплекс и продает в нем жилые и офисные площади.

Кроме Macon Assets Limited, которая фактически является одним из владельцев «Арк-Паласа», имя Труханова и его друзей всплывает и в других виргинский фирмах. В частности, долей в Corderoy Trading Limited, кроме одесского мэра и Андрея Иванчо, по документам владеет еще и Юрий Шумахер. Это депутат Одесского городского совета, который избрался по спискам трухановской партии «Доверяй делам». А до избрания в депутаты, Шумахер был генеральным директором вышеупомянутой группы «РОСТ». После того, как Труханов и Шумахер стали властью, группа «РОСТ» больше всего получает бюджетных денег на ремонт дорог в Одессе.

Как сообщал УНИАН, двадцать человек, связанных с Украиной, стали фигурантами громкого международного журналистского расследования об именитых владельцах крупных офшоров.