Молдова предложила Румынии выступить дуэтом на "Евровидении"

Инициатива принадлежит Общественной компании "Телерадио-Молдова", которая направила письмо солидарности после того, как соседняя страна была исключена из этого музыкального состязания, передает TRM.

Организатор "Евровидения" в Республике Молдова – общественный телевизионный канал "Молдова 1" расценил историю, происшедшую с румынским общественным телевидением TVR, как "неприятный прецедент".

"Мы солидарны со всей командой телевидения Румынии (TVR) и выражаем сожаление по поводу того, что команды наших стран не будут вместе в этом зале, чтобы взаимно друг друга поддерживать, отталкиваясь от общего пространства культурных ценностей", - говорится в сообщении.

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"Вместе с этим посланием солидарности предлагаем и идею творческого сотрудничества представителей наших стран. В этой связи приглашаем Овидиу Антона выступить на сцене Международного музыкального конкурса "Евровидение-2016" вместе с представительницей Республики Молдова Лидией Исак", - отмечается в письме, направленном администрацией телеканала "Молдова 1".

Сам певец ответил отказом, поблагодарив Молдову за предложение.

Ранее Европейский вещательный союз исключил Румынию из музыкального конкурса "Евровидение-2016" после того, как национальный телевещатель не смог выплатить долг за участие в конкурсе, накопившийся с 2007 года.