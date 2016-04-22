Румынию выгнали с "Евровидения-2016"

Как сообщает BBC, организация заявила, что Televiziunea Română должна 16 миллионов швейцарских франков.

ЕВС призывал Румынию выплатить накопившийся за прошедшие годы долг к 20 апреля.

"К сожалению, мы вынуждены принять эти меры. Мы разочарованы тем, что все наши попытки решить этот вопрос не получили никакого ответа от румынского правительства", - сказала генеральный директор ЕВС Ингрид Дельтенре.

"Такое действие на столь поздней стадии, конечно, несколько разрушительно, но это не повлияет негативно на "Евровидение-2016" каким-либо образом", - прокомментировал решение супервайзер конкурса Йон Ула Санн.

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Румыния участвует в ежегодном музыкальном конкурсе "Евровидение" с 1994 года и принимала участие в каждом финале с момента введения полуфиналов в 2004 году.

В то же время эта страна никогда не выигрывала конкурс, ее лучшим результатом было третье место в 2005 и 2010 годах.

В 2016 году ее должен был представить Овидиу Антон с песней "Moment of Silence".

В нынешнем году "Евровидение" пройдет в мае в шведском Стокгольме (полуфиналы - 10 и 12 мая, финал - 14 мая). Антон должен был выступить в рамках второго полуфинала.