Суд продлил арест обвиняемого в государственной измене Краснова

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение суд огласил сегодня.

Шевченковский районный суд Киева продлил до 24 июня срок содержания под стражей главы гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислава Краснова.

Как сообщал УНИАН, информация о задержании Краснова сотрудниками СБУ появилась 28 февраля. Активист заявил о побоях и пытках во время задержания. На лице у него были видны следы избиения.

В ночь на 2 марта Краснова освободили из изолятора СБУ после истечения предусмотренного законодательством срока содержания под стражей до решения суда об избрании меры пресечения.

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Во время судебного заседания 3 марта Краснов потерял сознание, после чего был доставлен в Киевскую городскую больницу №3 и помещен в отделение реанимации. Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением браслета.

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3 марта следователь СБУ объявил Краснову подозрение в причастности к терроризму и государственной измене.

Краснов настаивает, что СБУ сфальсифицировала дело против него.

21 марта Шевченковский райсуд Киева арестовал Краснова до 26 апреля.

31 марта Апелляционный суд Киева сначала перенес рассмотрение апелляционной жалобы адвокатов на меру пресечения Краснову на 5 апреля, а затем на 11-е.