В ВСУ считают, что "закон Савченко" ставит осужденных в неравные условия

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге.

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Романюк привел пример, что может сложиться ситуация, когда человек, который виновен в совершении ДТП со смертельным исходом, добросовестно сотрудничал со следствием и признал свою вину, получит наказание в виде 6 лет лишения свободы. А человек, совершивший ряд гораздо более тяжких преступлений: грабеж, разбой, изнасилование, убийство, - будет избегать следствия, его будут искать, он не признает своей вины, проведет несколько лет в следственном изоляторе, но к нему будет применен "закон Савченко" (согласно которому один день предварительного заключения засчитывается за два дня лишения свободы - УНИАН).

И, таким образом, получив наказание в виде лишения свободы на 6 лет и проведя 4 из них в следственном изоляторе, такой человек даже может претендовать на компенсацию от государства, поскольку по "закону Савченко" он получил на два года больше наказания, чем решил суд, пояснил председатель ВСУ.

"Получается, что такой человек уже и пересидел, и что государство должно ему компенсацию", - добавил Романюк.

Также, по его словам, сегодня на основании "закона Савченко" на свободу выходят лица, которые совершали убийства, изнасилования, грабежи и другие тяжкие преступления против личности, а некоторые из них уже совершили повторные новые тяжкие преступления.

В свою очередь судья уголовной палаты Верховного суда Галина Каныгина отметила, что в Европейском суде по правам человека в контексте разумности сроков содержания лица под стражей суд оценивает поведение осужденного и его адвоката во время досудебного следствия. Но в Украине дела часто затягиваются из-за адвокатов и обвиняемых, которые всячески затягивают досудебное следствие. И по "закону Савченко" именно те, кто не сотрудничает со следствием, в случае осуждения выходят на свободу раньше, чем те, кто признал вину и сотрудничал со следствием при одинаковых других обстоятельствах, заявила судья.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в ноябре 2015 приняла закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс об усовершенствовании порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания". Автор закона – народный депутат Надежда Савченко. Он вступил в силу 24 декабря 2015 года.

Недавно в Генпрокуратуре заявили, что выступают за внесение изменений в "закон Савченко". В ГПУ считают, что этот закон дал возможность досрочно выйти на волю и существенно уменьшить сроки отбывания наказания опасным преступникам.

В Минюсте заявили, что готовы, в случае обращения Генпрокуратуры к правительству, разработать законопроект о внесении изменений в так называемый "закон Савченко" с тем, чтобы он не распространялся на осужденных за особо тяжкие преступления.