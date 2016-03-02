Прокуратура обжаловала освобождение осужденного за убийство экс-нардепа Лозинского

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киевской области Екатерина Хоменко.

"Вчера Бориспольская местная прокуратура внесла апелляцию на решение Бориспольского горрайонного суда по поводу условно-досрочного освобождения Лозинского", - сообщила она.

Напомним, Лозинский подал документы на уменьшение ему срока заключения в конце января. Частично его ходатайство удовлетворили "по закону Савченко" и отняли четыре года и 36 дней пребывания за решеткой.

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29 февраля суд решил применить условно-досрочное освобождение бывшего нардепа Виктора Лозинского, которого осудили за убийство.

Справка УНИАН. 16 июня 2009 года на территории охотничьих угодий в Кировоградской области Виктор Лозинский, прокурор Голованевского района Евгений Горбенко и начальник райотдела милиции Михаил Ковальский убили местного жителя Валерия Олийныка. По данному факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса.

В апреле 2011 года Днепровский районный суд Киева приговорил Виктора Лозинского к 15 годам лишения свободы (начиная с марта 2010 года) за убийство Валерия Олийныка. Позже Высший специализированный суд по гражданским и уголовным делам уменьшил наказание Виктору Лозинскому до 10 лет заключения.