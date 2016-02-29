В Верховном суде рассказали о "лазейках" в "законе Савченко"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил председатель ВСУ Ярослав Романюк.

"Верховный суд не имеет права законодательной инициативы и не может вносить в Верховную Раду законопроекты. Он может только давать советы, рекомендации в рамках рассмотрения конкретных дел, но в Верховный Суд еще не поступало ни одного заявления по поводу подобных дел", - сказал Романюк.

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В свою очередь судья Верховного суда Олег Кривенда отметил, что в связи с тем, что условия в следственных изоляторах лучше, чем в местах лишения свободы, найдутся определенные личности, которые намеренно будут затягивать во времени рассмотрение дел в судах, чтобы воспользоваться "законом Савченко" и освободиться после вынесения приговора.

Также как пример попадания в неравные условия Кривенда привел ситуацию, когда человек, который совершил непреднамеренное ДТП со смертельным исходом, но добросовестно являлась на все допросы, сотрудничал со следствием, получает 6 реальных сроков лишения свободы. В то же время человек, который в аналогичной ситуации скрывался от следствия, разыскивался следствием, а затем попал в СИЗО, после вынесения приговора по указанному закону освободится от отбывания наказания.

"Непростую ситуацию создал нам законодатель, и надо ему делать выводы", - сказал председатель ВСУ.

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Как сообщал УНИАН, 23 декабря 2015 года президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования порядка зачисления судом срока предварительного заключения в срок наказания".

Закон, одним из авторов которого является народный депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко, устанавливает, что суд засчитывает срок предварительного заключения в рамках того же дела, в котором к лицу было применено предварительное заключение, из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

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В срок предварительного заключения включается срок задержания лица без постановления следственного судьи, суда; задержание лица на основании постановления следственного судьи, суда о разрешении на задержание; содержание лица под стражей как меру пресечения, избранную судьей, судом как на стадии досудебного расследования, так и во время судебного разбирательства в уголовном производстве; пребывание обвиняемого в соответствующем стационарном медицинском учреждении при проведении судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы; пребывание лица, отбывающего наказание, в учреждениях предварительного заключения для проведения следственных действий или участия в судебном разбирательстве по уголовному делу.