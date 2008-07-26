В Киеве стали меньше нападать, грабить и угонять - в честь праздника?

За минувшие сутки, в городе Киеве наблюдалось существенное улучшение криминогенной ситуации, в первую очередь что касается регистрации тяжких и особо тяжких преступлений - совершено на 20 процентов меньше преступлений и почти на половину меньше админправонарушений.

Об этом УНИАН сообщил начальник отдела связей с общественностью ГУМВД Украины в городе Киеве Владимир ПОЛИЩУК.

В общей сложности, по его данным, в течение суток зарегистрировано 490 заявлений и сообщений граждан о совершении в отношении них преступлений (в среднем каждые сутки регистрируется около 600 сообщений о преступлениях).

В то же время за сутки в столице не зарегистрировано ни одного разбойного нападения, лишь одно незаконное завладение транспортным средством (ежесуточно их регистрируется около 6-7), 4 ограбления (ежесуточно до 20), 85 краж (накануне - 95), 3 кражи из квартир (ежесуточно их регистрируется около 20), 3 кражи из автотранспортных средств (ежесуточно – 15).

Также, по данным ОСО ГУМВД Украины в городе Киеве, почти вдвое уменьшилось количество нарушений административного законодательства. Так, за сутки гражданами совершено 248 административных правонарушений (накануне – 576), водителями допущено 143 нарушения правил дорожного движения (за предыдущие сутки – 430), в результате ДТП получили травмы 5 граждан (накануне – 12).