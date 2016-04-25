Задержан харьковчанин, из-за ссоры с девушкой нарисовавший свастику на памятнике воинам-НКВДистам

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Харьковской области, информация о том, что монумент по улице Маршала Рыбалко разрисовали свастикой, поступила в полицию 21 апреля от местных жителей.

По данным полиции, вандал разрисовал нижнюю часть памятника, установленного в честь погибших в 1943 году воинов 17-й стрелковой бригады внутренних войск НКВД СССР. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

В ходе проведения досудебного расследования и работы со свидетелями и лицами, которые владели информацией относительно совершенного правонарушения был установлен правонарушитель – им оказался 21-летний харьковчанин.

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Из объяснений мужчины установлено, что парень поссорился со своей 19-летней девушкой, что и стало причиной такого противозаконного поступка.

Правонарушителю в конце прошлой недели сообщено о подозрении в совершении преступления против общественного порядка и нравственности. Следователь Фрунзенского отдела полиции подал ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде домашнего ареста. В ближайшее время вопрос будет решен в судебном порядке.