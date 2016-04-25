Савченко поздравила всех с наступающей Пасхой - Фейгин
Незаконно осужденная российским судом украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко всех поздравляет с приближающейся Пасхой.
Об этом в Twitter написал ее адвокат Марк Фейгин.
"Вышел из СИЗО от Нади. Всех поздравляет с приближающейся Пасхой. Надеется скоро вернуться домой", - сообщил Фейгин.
По словам адвоката, "мы обсудили с Надеждой всё, что собирались. Она узнала от меня последние новости. И хорошие, и плохие. Теперь подождём...".
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Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным об алгоритме и сроках освобождения Савченко. «Впервые во время этого разговора (с Путиным 18 апреля) мы получили свет в конце тоннеля: была достигнута договоренность об алгоритме решения этой проблемы, была достигнута договоренность о предварительном сроке. Я об этих сроках рассказал и маме, и сестре (Савченко), и тем представителям, которые занимаются координацией этих действий», - заявил президент.