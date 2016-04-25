Порошенко надеется, что в течение нескольких недель президентский самолет вернет Савченко в Украину

Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам.

«По итогам этого разговора (с президентом РФ Владимиром Путиным 18 апреля - УНИАН) была предоставлена возможность украинскому консулу посетить Надежду в тюрьме в Ростове, была впервые предоставлена возможность с ней поговорить по телефону. Я обратился к ней с просьбой остановить сухое голодание, потому что мы твердо надеется на то, что этот вопрос может быть решен, и очень важно, чтобы она вернулась домой живой и здоровой», - сказал глава государства.

Порошенко призвал политиков ни в коем случае сейчас не вмешиваться в этот процесс и не комментировать его, «потому что несколько раз до этого были, именно неосторожные комментарии политиков вредили делу и передвигали решение этой позиции».

Читайте такжеСестра Савченко не понимает радости Порошенко от "маленькой победы" в деле Надежды

«Сейчас я имею твердую надежду, что президентский самолет вместе с моими представителями в течение нескольких недель вернет Надежду в Украину, потому что для меня лично и для многих украинцев это будет праздник», - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, 19 апреля Порошенко заявил о готовности направить свой самолет в РФ, чтобы вернуть Савченко домой.