За неделю до майских праздников Львовщину засыпало снегом (фото, видео)

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Львовский областной центр по гидрометеорологии Украины.

"На территории области облачная погода. Ночью и утром 25 апреля местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, 9 -14 м/сек. Температура воздуха ночью 1 – 6° тепла, днем 3 – 8° тепла", - говорится в сообщении.

По данным Lviv.depo.ua, снегопад начался еще ночью и продолжился утром.