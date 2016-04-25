За неделю до майских праздников Львовщину засыпало снегом (фото, видео)
10:58, 25 апреля 2016Общество
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В ночь на 25 апреля Львовскую область засыпало снегом. Спасатели объявили штормовое предупреждение.
Снегопад начался еще с ночи / lviv.depo.ua
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Львовский областной центр по гидрометеорологии Украины.
"На территории области облачная погода. Ночью и утром 25 апреля местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, 9 -14 м/сек. Температура воздуха ночью 1 – 6° тепла, днем 3 – 8° тепла", - говорится в сообщении.
По данным Lviv.depo.ua, снегопад начался еще ночью и продолжился утром.
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