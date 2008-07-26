Если принять евростандарт, аэротакси будут быстро развиваться

Госавиаадминистрация намерена развивать услуги аэротакси в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил замминистра транспорта и связи - председатель Госавиаадминистрации Александр ДАВЫДОВ.

«Эта программа записана в новой редакции Воздушного кодекса, который находится на рассмотрении в Верховной Раде. Там выписаны все процедуры по регистрации и правилам полетов на таких самолетах. Взяты за основу европейские стандарты, потому что сейчас у нас действуют правила еще советских времен, сильно зарегулированы полеты, поэтому они и не развиваются», - отметил он.

По мнению А.ДАВЫДОВА, в Украине есть все возможности, чтобы «аэротакси пришли, начали работать и предоставлять такие услуги». «У нас расширяются эти полеты, таких компаний, которые занимаются бизнес-авиацией, будет все больше», - сказал он. По его данным, для получения украинской лицензии пилота сверхлегкого самолета до 450 кг вместимостью до 4 человек понадобится 7 тыс. долл. и 6-7 недель обучения. Затраты на обслуживание таких ультралегких самолетов – 2 тыс. грн. в месяц при использовании машины от 200 часов в год.

«Это очень привлекательная система, которая работает в мире, и думаю, что у нас она должна быть создана в ближайшее время. И думаю, что инвестиции пойдут, когда мы сделаем решение по нашим аэропортам, чтобы там были стоянки для обслуживания таких самолетов», - отметил глава Госавиаадминистрации.

Справка УНИАН. 4 июня 2008 г. Кабинет министров Украины утвердил Воздушный кодекс Украины.