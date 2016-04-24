Новиков рассказал, как изменило его жизнь дело Савченко

Об этом он сказал в интервью "5 каналу".

"Моим родным стало труднее со мной общаться. Говорят, что я стал более резким, более жестким, неспособным на компромиссы. Мне жаль, но я ничего с этим не могу сделать. Когда занимаешься таким делом, способность к компромиссам куда-то исчезает", - рассказал Новиков.

Также он выразил уверенность, что российские власти прослушивают его телефон. В то же время адвокат думает, что это началось раньше, до дела Савченко, поэтому не является для него проблемой.

"Я просто живу в таком режиме, что считаю, что все, что я говорю по телефону, не по телефону, в присутствии телефона, в отсутствии – является публичным", - добавил он.

Однако "мести Путина", по его утверждению, он не боится, хотя угрозы ему поступали.

Новиков также отметил, что с российским президентом ему было бы "неинтересно разговаривать" и ему Владимиру Путину сказать ничего.

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В свою очередь в ответ на вопрос, собирается ли он жить в Украине, адвокат Савченко ответил: "Я не знаю, честно говоря. Я понимаю, что после этого дела и после того, как я вел себя в ходе него, моя жизнь в России не может сложиться такой, какой она была раньше. Но, уехав из России, не оставшись российским гражданином, российским адвокатом, я также не смогу помогать людям, которые находятся в таком же состоянии, как Надежда. Поэтому до определенного состояния этой ситуации, до определенного, может, какого-то момента я собираюсь оставаться в России и работать так, как работал".

В то же время, по его словам, соответствующие предложения к нему уже есть.

"Но вопрос в том, что я по профессии адвокат. И хотя я уже принят в ряды украинских адвокатов, еще не так у нас много в России адвокатов, которые могут защищать украинцев. Эти дела - они радиоактивные. Стоит один раз прикоснуться к этому делу, или любому другому, и ты остаешься радиоактивным на все время полураспада. Поэтому если не будет на кого оставить эти дела, которые веду сейчас, а также другие новые, которые будут, а они наверняка будут, то лучше я останусь там и попробую что-то сделать для этих людей", - заявил Новиков.

При этом адвокат отметил, что дело Савченко он может назвать важнейшим в своей жизни.

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