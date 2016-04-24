Первая леди Украины призвала мир поддержать Украину в "Евровидении-2016"

Жена президента Марина Порошенко призвала мир поддержать Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение-2016".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказала сегодня в Виннице на сезонном открытии фонтана Roshen.

На открытии крупнейшего в Европе и самого зрелищного в мире фонтана присутствуют около 30 тысяч жителей и гостей города.

Также в мероприятии принимают участие член совета Благотворительного фонда Петра Порошенко Алексей Порошенко, первый заместитель министра информационной политики Эмине Джеппар, руководство области и города, семьи крымскотатарских переселенцев, жители и гости города.

Нынешняя программа посвящена теме Евровидения и проходит под девизом "Поддержи наших!".

В приветственном слове супруга президента отметила: "Через несколько недель мы всем сердцем будем болеть за нашу Джамалу, которая под сине-желтым флагом будет представлять Украину в Швеции. Выступление Джамалы с исторической и одновременно автобиографической песней – это громкий голос Украины в Европе. Голос, в котором говорит душа крымскотатарского народа".

Порошенко отметила, что "1944" - это песня-реквием по судьбе людей, которые так и не вернулись домой, не обняли своих родных, не улыбнулись друзьям.

"Голосуя за Джамалу, вы напоминаете миру не только о мужественной стране в центре Европы, но и отдаете свой голос за идеалы Мира, Человечности и Справедливости", - сказала Порошенко.

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Справка УНИАН. Джамала победила в национальном отборе на участие в "Евровидении-2016" по итогам зрительского и судейского голосования. Ее песня "1944" – о трагедии крымскотатарского народа.

"Евровидение-2016" состоится в Стокгольме. 10 и 12 мая пройдут полуфиналы, 14 мая – финал.