Джамала: "Мне говорят, что в Крыму из каждого кафе, из каждого уголка раздается моя песня"

Об этом в интервью журналу "Новое время" сказала Джамала, звезда украинского джаза и соула, которая представит Украину на Евровидении песней о трагедии крымских татар.

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По ее словам, это непризнание отражалось даже на бытовом уровне. Также она отметила, что ее патриотизм по отношению к Украине возник задолго до революций. "Всегда было ощущение, что Крым - это часть Украины", - отметила певица.

О песне, с которой Джамала выступит на Евровидении в Швеции, она сказала, что очень долго думала над названием, перебирала огромное количество вариантов. "Но лучшего не нашлось, потому что 1944 - это как точка отсчета, когда моя жизнь изменилась навсегда", - подчеркнула певица.

(Близкие родственники Джамалы были депортированы из Крыма в 1944 году. Сама певица родилась в Киргизии. Ее семья вернулась в Крым в конце 80-х годов).

Джамала рассказала, что не была в Крыму уже полтора года, хотя никто ей туда ездить не запрещает. "Я не хочу испытывать судьбу, потому что те люди, которые сейчас у власти, могут использовать мой приезд в своих целях. Я не хочу давать им такого повода, хотя, думаю, они ждут, чтобы я приехала. Мама и папа приезжают в Киев, мы видимся. Сейчас мне говорят, что в Крыму из каждого кафе, из каждого уголка раздается моя песня. Это такая поддержка!", - подытожила Джамала.

Полный текст интервью Джамалы читайте в выпуске журнала "Новое время" 18 марта.