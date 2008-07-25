На выходных Киев будет поливать дождь

Завтра, 26 июля, в Украине будет облачная погода с прояснениями, в отдельных районах – град, в западных, а днем и в северных и центральных областях – местами сильные дожди, в Карпатах и на Прикарпатье – очень сильные дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометеорологическом центре, в связи с этим на завтра в Украине объявлено штормовое предупреждение.

В восточных областях ночью будет преимущественно без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь. Ветер будет преобладать восточный и северо-восточный, 7-12 м/с, при грозах местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью ожидается 17-22°, на западе местами 13-16°; днем будет 21-26°, в восточной и южной части 27-32°, на крайнем востоке – до 35°; в Карпатах ночью 10-15°, днем 14-19°.

На 27-28 июля синоптики прогнозируют переменную облачность, 27 июля в Украине, 28 июля в южных, восточных, а ночью и в центральных областях будут идти дожди, местами сильные дожди, грозы, в отдельных районах – град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории преимущественно без осадков. Ветер будет восточный и северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, на юге и востоке до 23°; днем 22-27°, 27 июля в южной и восточной части 29-34°.

29- 30 июля существенных осадков не ожидается. Температура ночью 8-14°, днем 19-25°; в южной части и на Закарпатье ночью 12-18°, на побережье Крыма – до 20°, днем 23-29°.

В Киеве и области 26 июля ожидается облачная с прояснениями погода, дождь, гроза, днем – местами сильный дождь. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью 17-22°, днем 21-16° (в Киеве – 24-26°).

На 27-28 июля синоптики прогнозирует в столице переменную облачность, 27 июля пройдут дожди, грозы (ночью местами сильные дожди, днем – небольшие кратковременные); 28 июля будет без осадков. Ветер будет преобладать северо-восточный, 7-12 м/с, во время гроз порывистый. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°.

29- 30 июля существенные осадки не ожидаются. Температура ночью будет 9-14°, днем 19-24°.