Адвокат назвал "вбросом" информацию про обмен Савченко до мая

Об этом он заявил в эфире "112 Украина".

"Мне кажется, что вся эта история с неназванными источниками, это очередной кремлевский вброс. Не первый раз такое происходит, когда со ссылкой на неназванный источник дается какая-то информация, которая потом никак не подтверждается. И я думаю, что этот вброс как раз синхронизирован с визитом Елизаветы Глинки к Надежде Савченко, то есть Кремль пытается сейчас вести какую-то свою игру", - сказал Полозов.

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Ранее РБК со ссылкой на федерального чиновника и собеседника, близкого к руководству Совета Федерации, заявил, что Савченко обменяют на ГРУшников сразу, как у них вступит в силу приговор в Украине – до конца мая.

Ранее сообщалось, что к Савченко с визитом приехала исполнительный директор международной общественной организации "Справедливая помощь", член Совета при президенте Российской Федерации (РФ) по развитию гражданского общества и правам человека Елизавета Глинка, известная как "доктор Лиза".

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Напомним, вчера в Минюсте России сообщили, что получили запрос на документы для выдачи Савченко.