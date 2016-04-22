Савченко обменяют на российских ГРУшников до конца мая - СМИ

Как рассказал федеральный чиновник и подтвердил собеседник, близкий к руководству Совета Федерации, Москва передаст Савченко в Украину для отбытия наказания, а Киев вернет России двух осужденных военных, Александра Александрова и Евгения Ерофеева, сообщает РБК.

Отмечается, что эти процессы будут синхронизированы, но состоятся только после того, как приговор Александрову и Ерофееву вступит в силу — то есть не раньше середины мая.

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По российскому закону приговор суда вступает в силу через десять дней после оглашения, если не были поданы апелляционные жалобы, по украинскому закону — через 30 дней. И если судебное решение в отношении Савченко уже вступило в силу 5 апреля, то приговор Александрову и Ерофееву вступит только в середине мая, если не будет до этого обжалован.

«Должны пройти сроки процедуры обжалования. Поэтому до мая все повиснет», — сказал собеседник в Совете Федерации. По словам собеседника, в дальнейшем помимо Савченко будет обсуждаться обмен еще нескольких россиян.

Как сообщал УНИАН, Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию.

22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые погибли уже после того, как украинку захватили в плен.

Напомним, 20 апреля в Минюсте РФ сообщили о получении от Министерства юстиции Украины запроса о предоставлении документов, необходимых для передачи осужденной в России Савченко Киеву для дальнейшего отбывания наказания.



