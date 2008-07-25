В Киев нагнали милиции в два раза больше, чем на визит Буша

К обеспечению правопорядка во время празднования 1020-річчя Крещения Киевской Руси в Киеве привлечено вдвое больше стражей порядка, чем во время визита в Украину американского Президента Джорджа БУША.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сегодня на пресс-конференции.

«Именно таким является требование Управления государственной охраны Украины, и мы не можем ее не выполнить», - объяснил Ю.Луценко.

В связи с этим он отметил, что сегодня в Киеве обеспечивают порядок 7 тыс. стражей порядка.

Министр выразил уверенность, что все праздничные мероприятия пройдут без эксцессов, вместе с этим заметил, что МВД имеет некую тревожную информацию о возможности провокаций и столкновений между представителями разных православных Церквей.

Как сообщал УНИАН, 25-27 июля в Киеве состоятся праздничные мероприятия по случаю 1020-летия Крещения Киевской Руси, в которых примут участие Вселенский Патриарх ВАРФОЛОМИЙ И и другие делегации.