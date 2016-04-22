Генерал НАТО оценил реформы в украинской армии

Об этом он заявил во время встречи с министром обороны Украины генералом армии Степаном Полтораком сегодня в Киеве, сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны.

Павел подчеркнул, что в ходе рабочего визита в Украину остался очень доволен тем, как осуществляются реформы в украинской армии.

Читайте такжеКандидат на пост командира сил США и НАТО в Европе поддерживает передачу летальных вооружений Украине"НАТО поддерживает Украину, ведь речь идет об общих принципах, ценностях, а также полнейшее недовольство деструктивной политикой, которую проводит руководство РФ. Держитесь своего пути. Ваш опыт очень ценен для многих государств", - отметил генерал Павел.

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В свою очередь Полторак предложил стороне НАТО до очередного саммита Нато провести заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны, в ходе которой проинформировать о проведенных мероприятиях и перспективах реформирования в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины.