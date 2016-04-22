На службу в армию с начала года зачислены уже более 21 тысячи контрактников

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны подполковник Алексей Чернобай.

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«На этой неделе контракт с Вооруженными силами подписали более тысячи граждан. Желание заключить контракт выявили еще около 900 человек. Таким образом, с начала 2016 года контракт с ВСУ заключили уже более 21 тыс.военнослужащих», - заявил он.

По словам Чернобая, ведомственными наградами и наградами за минувшую неделю награждены более 300 военных ВСУ, которые принимали участие в АТО.