На службу в армию с начала года зачислены уже более 21 тысячи контрактников
11:32, 22 апреля 2016Общество
499
На службу в Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала года зачислены уже более 21 тыс. контрактников.
Желание заключить контракт выявили еще около 900 человек / Фото УНИАН
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны подполковник Алексей Чернобай.
Читайте такжеМинобороны: на военную службу по контракту ежемесячно будут идти до 7 тысяч человек
«На этой неделе контракт с Вооруженными силами подписали более тысячи граждан. Желание заключить контракт выявили еще около 900 человек. Таким образом, с начала 2016 года контракт с ВСУ заключили уже более 21 тыс.военнослужащих», - заявил он.
По словам Чернобая, ведомственными наградами и наградами за минувшую неделю награждены более 300 военных ВСУ, которые принимали участие в АТО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter