30 лет одиночества после Чернобыля: какова жизнь того, кто остался в зоне отчуждения (фоторепортаж)

90-летний Иван Шаманок живет в Беларусской деревне Тульговичи в зоне отчуждения. Дедушка говорит, его секрет долгожительства в том, чтобы не покидать место, где ты родился, даже если оно заражено радиацией. Репортаж о его жизни опубликовало агентство Reuters.

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26 апреля исполнится 30 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. В ночь аварии реактор четвертого энергоблока взорвался и выбросил радиоактивные частицы на северную часть Украины, а также Беларусь, Прибалтику, Польшу, Швецию, Финляндию и целый ряд других стран. Мощность взрыва сравнивают с тремя сотнями Хиросим.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС, называемая также Чернобыльская зона отчуждения, а в 1986-1987 гг. именовавшаяся 30-километровой зоной — запрещенная для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сейчас площадь зоны отчуждения составляет около 260 тыс. га.

Чернобыльская зона включает в себя север Иванковского района Киевской области, где расположены непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, север Полесского района Киевской области.

Как сообщал УНИАН, весной 2015 года глава Минэкологии Игорь Шевченко заявлял, что министерство планирует сократить территорию Чернобыльской зоны отчуждения с 30 до 10 километров вокруг остановленной атомной станции.

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Ранее, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил необходимость создания условий для повышения инвестиционной привлекательности Чернобыльской зоны отчуждения, а также развития на данной территории альтернативной энергетики.