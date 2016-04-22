30 лет одиночества после Чернобыля: какова жизнь того, кто остался в зоне отчуждения (фоторепортаж)

15:44, 22 апреля 2016
Общество
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26 апреля исполнится 30 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.

REUTERS

90-летний Иван Шаманок живет в Беларусской деревне Тульговичи в зоне отчуждения. Дедушка говорит, его секрет долгожительства в том, чтобы не покидать место, где ты родился, даже если оно заражено радиацией. Репортаж о его жизни опубликовало агентство Reuters.

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26 апреля исполнится 30 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. В ночь аварии реактор четвертого энергоблока взорвался и выбросил радиоактивные частицы на северную часть Украины, а также Беларусь, Прибалтику, Польшу, Швецию, Финляндию и целый ряд других стран. Мощность взрыва сравнивают с тремя сотнями Хиросим.

Зона отчуждения Чернобыльской АЭС, называемая также Чернобыльская зона отчуждения, а в 1986-1987 гг. именовавшаяся 30-километровой зоной — запрещенная для свободного доступа территория, подвергшаяся интенсивному загрязнению радионуклидами вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Сейчас площадь зоны отчуждения составляет около 260 тыс. га.

Иван Шаманок живет в беларусской деревне Тульговичи
Иван Шаманок живет в беларусской деревне Тульговичи /  © Reuters
Иван Шаманок живет в беларусской деревне Тульговичи
Иван Шаманок живет в беларусской деревне Тульговичи  /  © Reuters
Колодец возле дома в Тульговичах
Колодец возле дома в Тульговичах /  © Reuters
Иван Шаманок присматривает за домашним скотом в Тульговичах
Иван Шаманок присматривает за домашним скотом в Тульговичах /  © Reuters
Веранда дома в зоне отчуждения
Веранда дома в зоне отчуждения /  © Reuters
Кладбище в Тульговичах
Кладбище в Тульговичах /  © Reuters
Семейные фотографии в его доме
Семейные фотографии в его доме /  © Reuters
Иван кормит своих свиней в хлеве
Иван кормит своих свиней в хлеве /  © Reuters
Гостиная в доме Ивана в селе
Гостиная в доме Ивана в селе /  © Reuters
В деревне в большинстве домов забиты окна
В деревне в большинстве домов забиты окна /  © Reuters
Иван готовит еду на печи
Иван готовит еду на печи /  © Reuters
Иван Шаманок бреется в своем доме в зоне отчуждения
Иван Шаманок бреется в своем доме в зоне отчуждения /  © Reuters
Кухня в доме Ивана Шаманка
Кухня в доме Ивана Шаманка /  © Reuters
Кухня и печь в доме Ивана Шаманка
Кухня и печь в доме Ивана Шаманка /  © Reuters
Пес Ивана ''Босый''
Пес Ивана "Босый" /  © Reuters
В доме нет отдельной ванной
В доме нет отдельной ванной /  © Reuters
Иван Шаманок сидит на скамье возле своего дома
Иван Шаманок сидит на скамье возле своего дома /  © Reuters

Чернобыльская зона включает в себя север Иванковского района Киевской области, где расположены непосредственно электростанция, города Чернобыль и Припять, север Полесского района Киевской области.

Как сообщал УНИАН, весной 2015 года глава Минэкологии Игорь Шевченко заявлял, что министерство планирует сократить территорию Чернобыльской зоны отчуждения с 30 до 10 километров вокруг остановленной атомной станции.

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Ранее, премьер-министр Украины Арсений Яценюк отметил необходимость создания условий для повышения инвестиционной привлекательности Чернобыльской зоны отчуждения, а также развития на данной территории альтернативной энергетики.

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