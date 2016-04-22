В Геническе противотанковой гранатой взорвали магазин одежды
В Геническе Херсонской области неизвестные вчера вечером совершили взрыв в магазине одежды
Как сообщает Главное управление полиции в Херсонской области, 21 апреля в 20:41 в дежурную часть Генического отдела полиции поступило сообщение от охранника городского рынка. Мужчина сообщил, что в магазине одежды произошел взрыв.
На место происшествия немедленно выехали следственно-оперативная группа отдела полиции и эксперты взрывотехнического отдела облуправления полиции.
В результате взрыва пострадавших нет.
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В ходе осмотра места происшествия взрывотехники изъяли чеку с кольцом и части реактивной противотанковой гранаты. Изъятое направлено на исследование.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва). Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления. Следствие продолжается.